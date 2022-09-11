Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor'a konuk olan Altaş Denizlispor rakibine öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek kötü gidişatını durduramadı. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı. Teknik direktör Mesut Bakkal ise talihsiz maçlar oynadıklarını söyledi.



MESUT BAKKAL: "SAHADAKİ DURUŞA YAKIŞMADI"



Maça çok iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı" dedi.





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