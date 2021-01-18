Mesut Bakkal: 'Rakiplerin favori olduğu dönem bitti'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa maçı sonrasında istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını söyledi.



Bakkal, "Maçın başından itibaren 90. dakikaya kadar arzuladığımız oyun disiplini, alan daraltma, geriye dönüş yani futbolda ne varsa sahaya yansıttık. Yediğimiz gol ve direkten dönen top haricinde pozisyon vermedik. Bu, takım savunması anlamında çok önemliydi. Çünkü çok gol yiyen bir takımdık. Bunu kesmemiz lazımdı." şeklinde konuştu.



İkinci devrede ciddiyetten kopmadıklarını belirten Bakkal, şöyle devam etti:



"İkinci devre ciddiyetten kopmadık gol bulduk. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımız da ilk 11'de oynayanlar gibi mücadeleden kaçmadan sahada her şeylerini verdiler. Maç fazlasıyla ligin sonundan ayrılmak arayı kapatmak çok önemli. Çünkü hep alttaydık. Başkana ve yönetime transferler için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda önemli işler gerçekleştirdiler. Geldiğimden bu yana maçlarda rakiplerimiz yüzde 90 favori gösteriliyordu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu dönem artık bitti. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz. Bu oyuncu grubu, camia ve içerde yapılan güzel işler çok kısa sürede sahaya yansıdı. En büyük dileğim devam etmesi. "



Bakkal, kalan bölümde 8-9 maç daha kazanmaları gerektiği ve 1-2 transfer yapacaklarını aktardı.



