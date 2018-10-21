Mesut Bakkal: ''Pozisyonları değerlendirseydik...''

Spor Toto Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktörilk yarıda sergiledikleri futbolun mağlubiyeti getirdiğini söyledi.Bakkal, maçın ardından yaptığı açıklamada, özellikle birinci devrede oynanan futbol ve maç temposunun kendisini tatmin etmediğini kaydetti.İlk yarıdaki kısır oyundan izleyenlerin de keyif almadığını ifade eden Bakkal, "İkinci devrede yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle maçı rakip sahaya yıktık. Ceza sahasına sağdan ve soldan girilen çok iyi pozisyonlar var ama bir türlü golle buluşamadık. Eğer buluşsaydık, bu maçta puan veya puanlar alma şansımız yüksekti." diye konuştu.Ayağa pas yapan bir Antalyaspor takımı karşısında 10 kişi oynamanın zorluğunu anlatan Bakkal, "Bence maçı ilk devre oynadığımız futbolla verdik. Bundan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Puan veya puanlar almak çok arzu ettiğim bir şeydi ve gideceğimiz yeri belli edecekti." ifadelerini kullandı.