Mesut Bakkal: 'Oyuncularımı kutluyorum'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından oyuncularını göstermiş oldukları performanstan dolayı kutladı.



Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara Keçiörengücü'nün iç sahada uzun süredir yenilmediğini hatırlatarak, "Ligin hem atletik hem de koşan takımlarından biri ama oyuncularımı kutluyorum, hava hakikaten çok sıcak. Çok kontrollü oynadık, özellikle sahanın ikinci bölgesini iyi kapattık. Çünkü kontratakları vardı. Bunun bilincindeydik." ifadelerini kullandı.



Centilmence mücadele eden Ankara Keçiörengücü oyuncularını da kutladığını belirten Bakkal, "Tuzlaspor maçından sonra özellikle Keçiörengücü gibi bir takımdan böyle bir galibiyet, oyuncularımla benim vazgeçmediğimizi gösteriyor. Tabii bitmiyor, ligde çok enteresan maçlar oynanıyor. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor, döneceğiz içeride İstanbulspor maçı var. Yaptığımız puan benden sonra 17 ama tabii çok kaybettikleri için daha bir yukarıları yakalayamadık. Daha işimiz bitmedi. Aldığımız deplasman galibiyetlerini iç sahada taçlandırmamız gerekiyor ki o zaman bir anlamı olsun." şeklinde açıklamada bulundu.





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