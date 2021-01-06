Mesut Bakkal: 'Oyun disiplinimizden memnunum'

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, oyun olarak iyi bir maç oynadıklarını ancak bu oyunlarını skora yansıtamadıklarını söyledi.



Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir takımına karşı oynayacağımız en iyi oyunu oynadığımızı söyleyebilirim. İlk 15 dakika hariç. Oyuna alışma ve taktiği çözme anlamında bocalasak da ilk devre karambolden yediğimiz bir gol var. Alan kapatma anlamında iyi şeyler yaptık. İkinci devre çift forvete döndükten sonra, oyun anlamında hep olumlu işler yapan Erzurumspor vardı. Ön bölgedeki üretkenliği arttırabilseydik maç belki değişik bir skorla bitebilirdi. Çok kısa bir dönemdir çalışıyoruz, çoğunlukla mental hazırlandığımız maçlar oluyor. Erzurumspor'un oyun disiplininden, yapma isteğinden memnunum. Bunu ilerideki haftalarda sonucu daha iyi yansıtacağız. Devreye kadar topladığımız kadar puan toplayıp bazı mevkilere gerekli transferleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakkal, "Hangi mevkilere transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Her takım gibi biz de transferi çok açık ve net şekilde yapacağız, düşünüyoruz." yanıtını verdi.



