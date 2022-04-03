Mesut Bakkal: 'Kocaelispor'a geçmiş olsun'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, alınan galibiyetin kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.



İkinci yarı oyunun üstünlüğünü alarak golleri bulduklarını aktaran Bakkal, şunları kaydetti:



"Şimdi bizim için lig yeni başlıyor çünkü 7 haftada 14 puan, 11 takım var. İçeride de 5 maçımız var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. '30 puan yaptıktan sonra bana bıraktıramazsınız bu ligi' dedim. Onlar da ortak oldular. İnandık, kutluyorum. Bir maç belki her şeyi değiştirmez ama avantaj yakaladığımızın farkındayız. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Kocaelispor'a da 'geçmiş olsun' diyorum, inşallah bundan sonraki maçlarda başarılı olur. Taraftar olarak da camia olarak da hak ediyor. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz keyif, inanılmaz güzellik."



