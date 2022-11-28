Mesut Bakkal: 'Kazanmamız gereken bir maçtı'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.



Geçen hafta Sakaryaspor karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından Erzurumspor maçının daha önem kazandığını ifade eden Bakkal, şu ifadeleri kullandı;



"Kazanmamız gereken bir maç olduğunu söylemiştim. Üretkenlikte vardık ama takım savunmasında biraz eksiktik. Top rakibe geçtiği zaman savunmada sıkıntılarımız vardı. Belki ilk devre fazla üretken olamadık ama pek fazla pozisyon da vermedik. İkinci devre şok bir gol yedik. Daha sonra Kerim'i öne çıkardık çünkü forvet arkasında topla buluştuğu zaman iyi işler yapan bir oyuncumuz. Orta sahada da değişiklikler yaptık ve orayı güçlendirdik. Golü bulduktan sonra daha dirençli oynamaya başladık. Kerim'in güzel bir ikinci golüyle galip geldik. Benim de ilk galibiyetim bunu hem yönetime hem de taraftarımıza armağan ediyorum."





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