Mesut Bakkal: 'İyi şeyler göreceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Bu kulüp en iyisini yapabilecek düzene ve imkanlara sahip. Gidişatımız iyi şeyler olacağını gösteriyor." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, taraftarla kazanmanın güzel olduğunu ve onların destekleri sayesinde golün geldiğini söyledi.



Takım olmanın bir bütünlük gerektirdiğini belirten Bakkal, şöyle konuştu:



"Biz yalnız başımıza hiçbir şey yapamayız. Taraftar, yönetim ve futbolcusuyla bir bütün olduğumuzu düşünüyorum. Bu da bizim daha fazla üretmemizi sağlıyor. Taraftarlarımızın bizden desteğini esirgememelerini istiyorum. Bu kulüp en iyisini yapabilecek düzene ve imkanlara sahip. Gidişatımız iyi şeyler olacağını gösteriyor. Oyuncularımızın son dakikaya kadar istemesi, hep bir artıdır. Bu bize puan ve puanlar olarak dönecektir. Gideceğimiz yol belli ve biz de devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok isteyeceğiz."



Bakkal, ikinci yarı oyuna giren Kerim Avcı'nın gribal rahatsızlığı olduğunu ve bu yüzden ilk 11'de yer almadığını sözlerine ekledi.





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