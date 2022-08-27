Mesut Bakkal: 'İyi başlayıp kötü bitirdik'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3-2 mağlup oldukları Manisa FK maçının ardından kendileri açısından ilginç bir maç olduğunu, iyi başlayıp öne geçtikleri, daha sonra yakaladıkları pozisyonlarda golleri bulup farkı açabilecekleri bir karşılaşmayı yedikleri hatalı gollerle kaybettiklerini belirtti.



Hatalı gollerle takımın gardının düştüğünü aktaran Bakkal, "İkinci devrenin başında basit bir gol yedik. Sonrasında toparlanmaya çalışırken taçtan bir gol daha yedik. Oyunun başında bu skoru beklemiyorduk. Hatalı gol yenir, kendimiz de hatadan gol atarız ama takımın gardı bu gollerle düşüyor. Zaten kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Sonra böyle birkaç hata olunca bizim adımıza sıkıntı. Telafi edilir ama iyi başlayıp kötü bitirdiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.





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