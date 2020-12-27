Mesut Bakkal, ilk haftalarda istikrarını sürdürüyor

Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden Mesut Bakkal, takımlarındaki ilk maçlarında istikrarlı bir görüntü çiziyor.

, Fotoğraf; AA
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Mesut Bakkal, ilk haftalarda istikrarını sürdürüyor
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27 Aralık 2020 19:21
Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden Mesut Bakkal, takımlarıyla çıktığı ilk maçlardaki başarılı grafiğiyle öne çıkıyor. 
 
11 maçtır galibiyete hasret kalan BB Erzurumspor'la ilk maçına galibiyetle başlayan Mesut Bakkal, son 10 yıldaki istikrarlı grafiğini de sürdürdü.  
 
2010 yılından bu yana lig başladıktan sonra 11 takımda görev alan deneyimli teknik adam, bu takımlarla çıktığı ilk maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik, bir de yenilgi alırken, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 12. maçında 8. galibiyetini elde etti.
 
İşte Mesut Bakkal'ın son 10 yıldaki ilk maç karnesi;
 
BB Erzurumspor : Galibiyet
 
Bursaspor: Mağlubiyet
 
Alanyaspor: Galibiyet
 
Gençlerbirliği: Mağlubiyet
 
Kayserispor: Galibiyet
 
Sivasspor: Galibiyet
 
Gençlerbirliği: Galibiyet
 
Konyaspor: Beraberlik
 
Karabükspor: Galibiyet
 
Samsunspor: Galibiyet
 
Ankaragücü: Galibiyet
 
Sivasspor: Beraberlik


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