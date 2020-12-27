Mesut Bakkal, ilk haftalarda istikrarını sürdürüyor

Süper Lig'in en deneyimli isimlerinden Mesut Bakkal, takımlarıyla çıktığı ilk maçlardaki başarılı grafiğiyle öne çıkıyor.
11 maçtır galibiyete hasret kalan BB Erzurumspor'la ilk maçına galibiyetle başlayan Mesut Bakkal, son 10 yıldaki istikrarlı grafiğini de sürdürdü.
2010 yılından bu yana lig başladıktan sonra 11 takımda görev alan deneyimli teknik adam, bu takımlarla çıktığı ilk maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik, bir de yenilgi alırken, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte 12. maçında 8. galibiyetini elde etti.
İşte Mesut Bakkal'ın son 10 yıldaki ilk maç karnesi;
BB Erzurumspor : Galibiyet
Bursaspor: Mağlubiyet
Alanyaspor: Galibiyet
Gençlerbirliği: Mağlubiyet
Kayserispor: Galibiyet
Sivasspor: Galibiyet
Gençlerbirliği: Galibiyet
Konyaspor: Beraberlik
Karabükspor: Galibiyet
Samsunspor: Galibiyet
Ankaragücü: Galibiyet
Sivasspor: Beraberlik