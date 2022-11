Mesut Bakkal: 'Hedefimiz üst sıralar'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyledi.



Bakkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluklar isteyen bir kulübe gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Takımda iyi bir kadronun bulunduğunu ifade eden Bakkal, şöyle konuştu:



"Geçen haftaki Manisa FK maçını kazanmakla birlikte geleceğe daha iyi bakıyoruz. Zaten kaliteli bir kadromuz vardı. Sadece eksikleri, iyi bir mücadeleydi. Biraz enerjiyi açığa çıkarmaktı. Bunu da bu haftaki çalıştığım ortamda gördüğümü söyleyebilirim. Önümüzde zorlu iki deplasman var. Hem Sakaryaspor ile hem de Erzurumspor ile oynayacağız. Her maça iddialıyız. Bandırmaspor'un her maçı isteyen ve ortak olacak bir kadrosu var. Ben bunun bilincindeyim. Çok kaliteli oyuncu grubu var. Biraz ne yapmaları gerektiğinin farkına varırlarsa, farklı bir takımın ortaya çıkacağını düşünüyorum."



Bakkal, Sakaryaspor maçıyla takımın başında ilk kez maça çıkacağını bildirdi.



Her maçı kazanmak istediklerini anlatan Bakkal, "Her maçın ayrı bir atmosferi, ayrı bir getirisi var. Hedefimiz üst sıralar." diye konuştu.









