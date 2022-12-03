Mesut Bakkal: 'Galibiyet sevindirici

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri karşısında hücumda ve savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakkal, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.



Altınordu'ya pozisyon vermediklerini belirten Bakkal, "Oyuncularımı kutluyorum hem disiplinli oynadılar hem de pozisyon vermediler. Beklediğimiz yerleri kapatınca Altınordu'nun kontra ataklarını engellemiş olduk ve bulduğumuz yan topla da Atabey'in güzel golüyle de maçı kazandık." diye konuştu.



Bakkal, ön bölgede daha fazla üretken olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Özellikle atağa çıkış pozisyonlarında biraz daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi. Mücadele ederek kazanma isteği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Sonucu koruma anlamında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İnanın gittiği yeri bilen bir takım oluşmaya başladığı için mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedeflerimiz üst sıralar, bu maç bizim için bir eşik maçıydı. Şimdi daha rahat adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim her maçı kazanabilecek bir oyuncu grubumuz var. Sadece bir disiplin ve kazanma isteğini açığa çıkarmaları gerekiyor. Ben de bundan sonra bunu yapacaklarına inanıyorum. Galibiyet güzel, sevindirici."





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