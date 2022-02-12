Mesut Bakkal: 'Final paslarını atamadık'

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal deplasmandan puanla dönmenin önemli olduğunu ifade etti.



Hakem Yusuf Ziya Gündüz'e teşekkür eden Bakkal, "Oyunu oynatma isteği ve avantajları çok iyi devam ettirdiği için teşekkür ederim. Oyun biraz daha güzelleştiyse kesinlikle hakemin sayesinde, tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yönetti. Önü açık, inşallah iyi şeyler yapar." şeklinde konuştu.



İlk yarı üstün oynadıklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:



"Adanaspor'un futbol oynama isteğini engelleyen bir takımdık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, özellikle final paslarını atamadık. İkinci devrenin ilk 15-20 dakikası biraz sallandık. Arkasından yine topladık. Haftalardır kazanamayan Denizlispor bu direnci gösteriyorsa önümüzdeki haftalarda daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Sakatlarımız da iyileştiği zaman daha iyi, üretken bir takım bekliyorum. 1 puan bizim için iyi, 13 haftamız var devam edeceğiz."





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