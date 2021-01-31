Mesut Bakkal: 'El Kabir'in bize çok faydası olacak'

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, haklı bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyunu iki bölümde değerlendirmek gerektiğini söyledi.



Özellikle ikinci yarı iyi oyun ortaya koyduklarını dile getiren Bakkal, "Aylar sonra evimizde gelen galibiyet, inanılmaz bir mücadele... Bu yüzden mutluyum. İlk 20 dakika ve sonrası diye iki bölümde değerlendirmek lazım. İlk 20 dakika onların oynamasına müsaade ettik. İstediğimiz oyun tarzı değildi. Arkasından ikinci devre önde basmamız ve biraz daha üretken oynamamız gerektiğini söyledim. Çünkü bu tempoda kazanmamız çok zordu." diye konuştu.



Bakkal, ilk yarıda net pozisyonlar yakaladıklarını aktararak, "İlk devre oyunun onlarda olduğu dönemde iki tane yüzde 100 net pozisyonumuz vardı. Kaleci Korcan harika kurtarış yaptı. Eğer yapmasa, belki de olayı daha önce çözebilirdik. İkinci yarı 10 kişi kalana kadar oyun hep bizdeydi. Omolo'nun kartı var diye çıkardık. El Kabir'in bize inanılmaz faydası olacak. Bugün bunu gösterdi. 10 kişi kaldıktan sonra ve 90+6'da pozisyon verdik ama bu benim için önemli değil. Hiç gol yemeden bitirdiğimiz maçlardan biri oldu." ifadelerini kullandı.



Erzurumspor'un 3 puanı özlediğini dile getiren Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geldiğim günden beri bir çıkış var. 'Bunun sonuca yansımasını bu maçta yaparız.' dedim ve oldu. Çocuklar hak etti. Şimdi 3 günde bir maç yapacağız. Yarın Sivas'a gidiyoruz. Yetiştirebilirsek 1-2 tane transferimiz olabilir. Kırmızı kart ya da sakatlık olduğu zaman destekleyecek oyunculara ihtiyacımız var. Taraftarların sevgisi hep içimizde ve onların bizimle olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki 25 bin kişi bu maçı kazanalım. Galibiyet tüm taraftarlarımıza armağan olsun."



