Mesut Bakkal: 'Denizlispor küme düşmeyecek'

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.



Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, rakiplerini yenmeleri gereken bir maça iyi başladıklarını ve bazı zayıf pozisyonlardan ilk golü yediklerini söyledi.



Gençlerbirliği'nin ligin iyi takımlarından birisi olduğunu anlatan Bakkal, "Golü yedikten sonra ikinci devre biraz daha önce çıktık. Maçı çevirmemiz gerekiyordu. Bulduğumuz 2 net ve kaçırdığımız özellikle direkten dönen pozisyonlar var. İstediği zaman yapan bir takım var. Şimdi ligin sonuna geldik artık. İçeride avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum." dedi.



Bakkal oyuncularını kutladığını ve kendilerine destek veren taraftar gruplarına teşekkür ettiğini belirterek şöyle devam etti:



"Diğer takımlarda kazanıyorlar. Bu yarış sanırım sezon sonuna kadar devam edecek. Önemli bir galibiyet aldık ve Denizli halkına bayram hediyesi oldu. Bir yol aldık gidiyoruz. 7. galibiyetimiz. İnşallah bu 42 puanı önümüzdeki Menemenspor ve oynayacağımız iki maça iyi bir şekilde yansıtıp bu takımın kümede kalmasını istiyoruz."





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