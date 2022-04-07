Mesut Bakkal: 'Denizlispor 1 tane ve herkes tribüne gelsin'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hafta sonu Tuzlaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Yeşil-siyahlı oyuncular, 10 Nisan Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Tuzlaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.



İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakkal, ligdeki durumlarının farkında olduklarını ve Tuzlaspor maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Geldiği gün de söylediği gibi çıkacakları her maça talip olduklarını anlatan Bakkal, "Kendi sahamızda oynadığımız maçlara da bir kat daha talibiz. Geldiğimiz noktanın farkındayız. Neler yaptığımızı biliyoruz hem güç hem de oyun açısından. Oyuncularımız inanılmaz bir özveriyle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ve götürüyorlar da. İnşallah bunu devam ettireceğimizi düşünüyorum. Bu noktadan sonra biz takım olarak vazgeçmeyeceğiz. Denizli'de kent olarak vazgeçmesin." diye konuştu.



Bakkal, takımda sakat oyuncuların iyileştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oğuz ve Özer iyileşti. İlhan'ın cezası bitti. Hem hamle oyuncularımız fazla oldu hem de oynayan ve gol atan grup var. Her oynayan işini iyi yapmaya başladı. Artık işin yokuşunu geçtiğimizi düşünüyorum. Denizli kenti olarak daha fazla kenetlenerek ve daha fazla isteyerek ve ortaklaşarak bu takımı ligde bırakmak hepimizin boynunun borcu oldu. Gidişat iyi. Ve son kez söylüyorum, Denizlispor 1 tane ve herkes bu maçı tercih etsin diyorum."









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