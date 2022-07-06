Mesut Bakkal'dan fikstür yorumu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, dün gerçekleştirilen fikstür çekimine ilişkin, "Benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür, kazandığın fikstürdür." değerlendirmesinde bulundu.



Bakkal, yaptığı yazılı açıklamada, ligin başlama tarihinin bir hafta ertelenmesinin daha fazla çalışma imkanı sunduğunu ifade etti.



Sezon hazırlıklarına en erken başlayan takımlardan olduklarını vurgulayan Mesut Bakkal, "Topbaşı yaptığımız günden bu yana günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk maçına kadar mümkün olduğunca en hazır duruma gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakkal, geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını hatırlatarak, bu anlamda uyum sorunu yaşamayacak takımlardan biri olduklarını aktardı.



Spor Toto 1. Lig 2022-2023 Sezonu fikstür çekimini değerlendiren Bakkal, şunları kaydetti:



"38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür, kazandığın fikstürdür. Bu oyuncu topluluğu, geride kalan ligin son 15 maçında 30 puan toplama başarısı gösterdi. Bu başarılı grafiği sürdürmememiz için hiçbir neden yok. Çok çalışıp, doğru planlamayla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rakip ayırmak, güçlü veya zayıf rakip gibi bir ayrım yapmak benim düşüncelerimde hiç yer almadı. Biz doğru işler yaptığımız sürece, hangi takımla hangi hafta oynayacağımızın hiçbir önemi yok. Yeni sezonun kazasız belasız, centilmence geçmesini, ülke futbolumuzun gelişmesine de katkı sağlamasını diliyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ