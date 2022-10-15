Mesut Bakkal: 'Çok ucuz goller yiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Boluspor'a 3-0 mağlup olan Altaş Denizlispor'da Teknik direktör Mesut Bakkal maçın geneline bakıldığında her iki takım içinde eşit giden bir oyun olduğunu söyledi.



Özelikle maçın ilk bölümünde yakaladıkları pozisyonlar ve direkten dönen bir topları olduğunu anlatan Bakkal, "Ondan sonra da bir-iki defa denediğimiz ve kaçırdığımız pozisyon var. Oyun olarak iyi gözüksek de çok ucuz gol yiyoruz. Çok basit goller yiyoruz. Bu kadar basit goller yerseniz maçı kazanma şansınız zorlaşıyor. İşler bizim için gittikçe zorlaşıyor." ifadesini kullandı.



Bakkal, aldıkları bu skorun geçen sene yaptıkları başarılara yakışmadığına vurgu yaparak, "Kaleye kadar gidiyoruz. Kaçırdığımız pozisyonlar var ama özellikle bu kadar ucuz gol yerseniz kazanma şansınız zorlaşıyor." dedi.





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