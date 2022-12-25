Mesut Bakkal: 'Çok pozisyon yakaladık'

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son 5 haftada 13 puan aldıklarına dikkati çekerek, "Pendikspor maçından sonra bu karşılaşmaya 'sezon finali' dedik. Erken bir final oynayacağımızı söyledik. Çünkü 31 puan yapmamız çok önemliydi." dedi.



Karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını dile getiren Bakkal, "Çok pozisyon yakaladık. 2-1'den sora tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum, haftalar ilerledikçe performansları daha da artıyor. Sezonun ilk yarısını iyi bitirdik. İkinci devreye daha iddialı başlamamız gerekiyor, iddialıyız da. Bu işi yapabileceğimize inanıyoruz. İnşallah ikinci devre bu çıkışımızı devam ettiririz." değerlendirmesinde bulundu.





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