Mesut Bakkal: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesuk Bakkal, "Üst tarafları yakalama adına önemli bir galibiyet aldık." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Galibiyet için tüm oyuncularını kutladığını belirten Bakkal, "Skor oyuncular üzerinde özgüveni yerini getirdi. Üst tarafları yakalama adına önemli bir galibiyet aldık. Öncelikle çok önemli bir maç kazandığımızı söyleyeyim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz mücadele ve ürettiğimiz pozisyonlar sonrasında haklı galibiyet oldu." diye konuştu.



Bakkal, bugün oyuncuların gerçek kimliklerini sahada ortaya koymaya çalıştığını anlatarak, "Oynadığımız oyunların çoğunu aynı disiplinle oynayan bir takım var. Net bir skor elde etmemiz bizi ileri haftaya daha da umutlandırdı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Daha fazlasını bekliyoruz. Buna ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da başarılı çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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