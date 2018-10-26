Mesut Bakkal: 'Bursaspor'u yüreklendirdik'

AytemizTeknik Direktörü, Bursaspor'u aldığı 2-0'lık galibiyetten dolayı kutladı.Oyunun başında yedikleri golün dengelerini bozduğunu belirten Bakkal, bu dakikadan sonra rakiplerinin daha da "yüreklendiğini" dile getirdi.Kalelerinde çok pozisyon verdiklerini vurgulayan Bakkal, "Oyunu değiştirmek için bir şeyler üretmeye çalıştık. Devre bitiminde yediğimiz golle soyunma odasına moralsiz girdik. Maç, iki takım için de temposuz geçti. Bursaspor bizden biraz daha fazla pozisyon buldu, değerlendirdi ve yendi." değerlendirmesinde bulundu.