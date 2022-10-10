Mesut Bakkal: 'Bu şekilde kaybetmek üzücü'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Pendikspor'a 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, sahada ortaya koydukları mücadeleye rağmen yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, basit bir golle mağlup olduklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Bakkal, "Çocukların mücadelesine bu sonuç hiç yakışmadı.'' diye konuştu.



Bakkal, mücadelelerinin devam edeceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyunu forse edecek oyuncularımızın, sakat oyuncularımızın olması bizim için dezavantaj oluşturmaya başladı. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Ortaya konan mücadeleyle karşın böyle bir golle yenilmek bize hiç yakışmadı."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ