Mesut Bakkal: 'Bu maçı unutacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, Tuzlaspor'u tebrik ettiğini ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.



Bakkal, sahada üretkenlikten ve istekli oyundan yoksun olduklarını aktararak, "Ama böyle maçlar 8 haftada bir oynanıyor. Bu da bize denk geldi. Bu maçı istiyorduk aslında, çok istekliydik. Maç öncesinde ve hafta içinde iyiydik Kocaelispor galibiyetinden sonra. Ama bir avantaj kaçırdık ve avantaja çeviremedik. Bizim için lig belki yeniden başlayacak. Şimdi bir daha başlayacağız. Aslında benim takımım bu takım değil. Çocukların performansı da bu değil. Hepsi farkında." diye konuştu.



İçeride 4, dışarıda ise 3 maç oynayacaklarını hatırlatan Bakkal, şunları kaydetti:



"Hemen toparlanıp bundan sonra daha önce yaptığımız gibi yapmak için mücadele edeceğiz. Zor, şanssız ve bizim için iyi olmayan bir gün. Taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel desteklediler. Aslında onlara galibiyet armağan etmek yakışırdı. Ama bu takım bu şekilde yürüyecek. Böyle bir tökezleme olacak. Böyle mağlubiyetleri yaşamak zor. İçeride, özellikle avantajı yakalayacağımız bir maçta zor ama toparlanacağız. Artık bugünü unutup kalan maçlarımızda inşallah iyi sonuç alacağımıza inanıyorum."





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