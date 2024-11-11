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Mesut Bakkal: "Böyle maç oynamadım"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kocaelispor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mesut Bakkal: 'Böyle maç oynamadım'
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11 Kasım 2024 00:33
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, "Oyun iki takım için de yok. Kornerler harici bir sefer kalemize geldiler, gol yedik." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, değerlendirilecek bir karşılaşma olmadığını çünkü oynanan bir oyunun bulunmadığını kaydetti.

"Herhalde top 20 dakika oyunda kalmadı." diyen Bakkal, "Çalıştıklarımızın çoğunu yaptık aslında, Mendes'i kapatmak, Pedrinho'yu durdurmak gibi. Ama tam toparlamaya çalışıyoruz bir 5-7 dakika oyun duruyor. Zaten kıt kanaat gidiyoruz, elimizdeki kadro bu. Biraz daha sakin olmak gerekiyor. Bu şekilde futbolu oturtamayız. Oyun iki takım için de yok. Kornerler harici bir sefer kalemize geldiler, gol yedik. Oyuncu hata yapıyor, arkamı her döndüğümde bir feveran. Maçın yorumunu lütfen benden beklemeyin, maçın yorumu yok, oyun olmadı zaten. Harala gürele bir maç." şeklinde konuştu.

Taraftarın biraz daha sakin olması gerektiğini belirten Bakkal, "Oyun oynanmadı her iki takım için de. Uzun yıllardır çalışıyorum böyle bir maç oynamadım. Hep birlikte bir savaş yaptık yani." dedi.

Bakkal, sakin olunması gerektiğini, bir kaostan geçtiklerini, iyi bir takım olduklarını ifade ederek, "Bir şeyler yapmaya çalışan oyuncu grubu var." diye konuştu.

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