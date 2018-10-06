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Mesut Bakkal: "Böyle bir maç bize yakışmıyor"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, BB Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: AA
Mesut Bakkal: 'Böyle bir maç bize yakışmıyor'
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06 Ekim 2018 19:32
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldukları maç sonrasında, iki taraf için de kötü bir maçın oynandığını belirtti.

İki takımın da üretken olamadığını aktaran Bakkal, "İki takımın da oynadığı futboldan ben şahsen keyif almadım. Daha iyi oynayan, isteyen Erzurum Büyükşehir Belediyespor'du. Hedef tabii ki 5'te 5 yapmaktı. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde 2 sakatımız çıktı. Son 4 karşılaşmamızı kazandıktan sonra böyle bir maç bize yakışmıyor. Üretkenliğimiz yoktu. Önde top tutamadık. Rakibimizin ilk galibiyeti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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