Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Bobo ile anlaşmaya vardıklarını ve Brezilyalı futbolcunun Pazartesi günü Erzurum kampına katılacağını açıkladı:Kadroyu koruyup üzerine de 5 iyi transfer yaptıklarını belirten Bakkal, "Göreve geldikten sonra 11 maçta sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduk. Bunun dışında iyi futbol oynayan, seyirciyi tribüne çeken bir Alanyaspor vardı. Ben de o kadroya sahip çıktım, kendilerine 'Size güveniyorum' dedim. Bunların da üzerine transferler yaptık. Bobo'yu da aldık. O da pazartesi günü geliyor." diye konuştu.Bakkal, takımda her şeyin yolunda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Bu pozitif ortamda sezona inşallah iyi başlarız. Eski sıkıntıları yaşayacağımızı kesinlikle düşünmüyorum, öyle bir düşüncemiz yok. Hedefli bir takım yaratmak, daha yukarılara oynamak en büyük dileğimiz. Hem şehir hem kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuları yetenekli bir grup olarak iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz. Her maçı kazanan bir takım hüviyetine devam etmek en büyük arzum. Yaptığımız transferler uyum sağladı. Hazır bir kadromuz vardı. Eksik yerleri tamamladık, çok fazla oynama yapmadık."