Mesut Bakkal: "Bizim için önemli olan lig"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, önceliklerinin lig olduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mesut Bakkal: 'Bizim için önemli olan lig'
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09 Şubat 2022 23:55
Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kupada çeyrek finale çıkmayı başaran Trabzonspor'u kutlarken, kendi önceliklerinin lig olduğunu dile getirdi.

Bakkal, maç eksiği bulunan oyuncuları kadroda tercih ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı yediğimiz bir gol var. Sonra pozisyon vermedik. İkinci bölgede kaptığımız toplarla etkili olmaya çalıştık. İkinci yarı golü de bulduk. Mücadele eden, deneyen, ikinci topları almaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Gösterdikleri performanstan çok memnundum. Şimdi yavaş yavaş direnmeye başladık. Direnç göstermeye ve denemeye başladık. Bunu artırarak devam edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi, bizim için önemli olan lig. Takımın gösterdiği inanç ve direnç bu şekilde devam ettiği sürece, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ben oyuncularımı kutluyorum. Belki maçta mağlubuz ama oyun anlamında çok şey kazandığımızı düşünüyorum."

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