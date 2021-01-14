Mesut Bakkal: 'Bizim için lig daha önemli'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde zor dönemlerden geçtiklerini söyledi.



Bu yüzden hedeflerinde kupa olmadığını belirten Bakkal, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:



"Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanyaspor güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz."



