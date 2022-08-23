Mesut Bakkal: 'Bizim için iyi bir puan'

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, sahada iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.



Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında oyunun geneline baktıkları zaman güzel bir maç olduğunu dile getirdi.



Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Bakkal şöyle konuştu:



"Sınırlı bir kadroyla, sakatlığın çokluğunda oynayanların ortaya büyük performans koyması beni en büyük sevindiren olay oldu. Disiplinden hiç kopmadan, 90 dakika boyunca maçı oynayan bir takım var. Tabii üretkenlikte sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi, birkaç tane oyuncumuzun düzelmesi bize biraz daha güç katacaktır. Güzel maç izlettiğimizi düşünüyorum. Bizim için iyi bir puan. Bu şekilde bu lig devam edecek diye düşünüyorum."





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