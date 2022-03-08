Mesut Bakkal: 'Ben geldim, 11 puan aldık!'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ettiikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Maçın kendileri için zor geçeceği bilincinde olduklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:



"Balıkesir'in tüm maçlarda iyi oynadığı bir gerçek. İlk devre karşılıklı kaçan goller oldu. Sahada iyi bir mücadele vardı. İkinci yarıya çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. İlk devredeki tempoyla üretmek ve maçı kazanmak zordu. İnat ettik, vazgeçmedi çocuklar ve yan toptan güzel bir golle maçı kazandık. Bu galibiyet bizim gerçekten çok önemli. Gelecek haftayı bay geçeceğiz. Ondan sonra Kocaelispor'a konuk olacağız. Şimdi daha moralleyiz daha öz güvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Göreve gelmemden sonra takım iyi tepki verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir."





İLGİLİ VİDEO