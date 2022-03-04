Mesut Akın: 'Tayfur Bingöl'ün hareketleri hiç hoş değil!'

Gaziantep FK'da futbol şube sorumlusu Mesut Akın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım oyuncusu Tayfur Bingöl hakkında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma öncesinde Alanyaspor oyuncusu Tayfur Bingöl'ün kendi yedek kulübeleri önünden geçerek yardımcı antrenörleri Mehmet Yozgatlı'ya parmak salladığını ve tahrikte bulunduğunu belirten Akın,"Biz, tüm maçlarımızı fair play çerçevesinde oynamaya özen gösteren bir takımız. Alanyaspor'u tur atladıkları için tebrik ederiz. Ancak sahada bazı futbolcuların yaptıkları asla kabul edilemez. Bu hareket Alanyaspor camiasına da yakışmaz. Tayfur Bingöl golü attıktan sonra ağza alınmayacaklar sözler sarf ederek bizim yedek kulübemizin bulunduğu bölgeye kadar gelip, hiç hoş olmayan hareketler yaptı." ifadelerini kullandı.



"NEDEN ÜZERİNİZE ALINIYORSUNUZ?"



Yaptığı hareketin Bingöl'e yakışmadığını söyleyen Mesut Akın, "Bir profesyonel futbolcuya bu asla yakışmaz. Bu harekete rağmen biz hiç bir şekilde tepkimizi göstermedik. Maç bitene kadar oyuncularımız da sakinliğini korudu. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan ile konuştum. "Bu hareketi görmüyor musun ve ağzından çıkanları duymadın mı?" diye söylediğimde kendisinin gözünün önünde olan olayla alakalı bana şu cevabı verdi; "Size yaptığını nerden bilebilirim? Neden üzerinize alınıyorsunuz?" Bugün baktığımızda bu hareketleri yapan Tayfur Bingöl maçta bir kart bile verilmez ve PFDK'ya sevk edilmezken bizim kalecimiz Günay Güvenç sözde tehdit ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk ediliyor. Bu tür hareketler ve kararlar Türk futboluna zarar verir. Biz hakkımızı her platformda kulüp olarak aramaya devam edeceğiz." dedi.



HABER: ALİ BUDAK





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