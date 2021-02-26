Mesure Tutku Yılmaz, olimpiyatlara giden ilk sırıkla atlamacı olmak istiyor

Branşında açık saha büyükler Türkiye rekoru haricindeki bütün rekorları elinde tutan 21 yaşındaki milli atlet, sırıkla atlamada olimpiyatlara katılan ilk Türk olmak için çalışmalarına devam ediyor.



Küçükken voleybolcu olmak istediğini söyleyen Mesure Tutku Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antrenör İbrahim Halil Çömlekçi beni gördü ve bu kızdan iyi bir sırıkçı olur dedi. Beni sırığa çağırdı ama ben voleybolcu olmak istediğim için ilk başta yok dedim. Çünkü zaten sırıkla atlamanın s'sini bile bilen yoktu o zamanlar. Sonra ailem denemem için ısrar etti. Öyle başladım, ondan sonra hoşuma gitti. Zaten ekstrem sporlara ilgim vardı. Bu da onların arasına giriyor aslında. Öyle başlamış oldum." ifadelerini kullandı.



- "Sadece açıkta bir büyükler rekorum kaldı"



Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlamayı antrenörü sayesinde sevdiğini ve kırdığı rekorlarda onun imzasının olduğunu söyledi.



Ailesinin de kendisini çok desteklediğini ve bütün yarışlarına katılmaya çalıştıklarını vurgulayan milli atlet, "Bana bu sporu sevdiren antrenörümdü. Çünkü bu zor bir spor ve bu derecelerin gelmesini ona borçluyum. Kötü olduğum zamanlar da oldu ama bana hiçbir zaman sen kötüsün yapamazsın demedi. Her zaman daha iyisini düşün, daha iyisini yapabilirsin dedi. Böyle sevdirdi bana sporu." şeklinde konuştu.



Milli sporcu, "Salondaki bütün 18 yaş altı, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler rekorlarının sahibiyim. Sadece açıkta bir büyükler rekorum kaldı. Onu da artık açık sezonda almaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.



- "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"



Olimpiyatlara sırıkla atlamada katılan ilk Türk olmak istediğini belirten Mesure Tutku Yılmaz, şimdiye kadar kimsenin katılamamasının kendisini motive ettiğini belirtti.



Olimpiyat kota barajının 4,70 olduğunu hatırlatan milli atlet, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben şu anda 4,40 atlıyorum, 30 santimetre kaldı. Çok bir derece değil ama kotadan gitme şansım da var. O yüzden katılabildiğim her yarışmaya katılıp puan toplamaya çalışıyorum."



Milli sporcu, "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Madalya olmasa bile en azından finalde yarışabilmek istiyorum." diye konuştu.



Bugüne kadar olimpiyatlara sırıkla atlamada kimsenin katılamamasının kendisini strese sokup sokmadığı sorunu cevaplayan Tutku Yılmaz, "İlk giden Türk sporcu olmak beni çok gururlandırır açıkçası. Bu durum beni strese sokmuyor. Hiç gidenin olmaması aslında beni daha çok teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



- "Olimpiyatların ertelenmesi bizim için çok iyi oldu"



Mesure Tutku Yılmaz, pandemi sürecinde iyi çalıştıklarını ve Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin kendilerini olumlu etkilediğini söyledi.



Pandemi sürecinden çok etkilenmediğini dile getiren milli sporcu, "Türkiye Atletizm Federasyonu ve devletimiz bize gerekli izinleri çıkardığı için, daha çok çalışma imkanı bulduk pandemi döneminde. Çift antrenman yapamıyorduk okullardan dolayı. Okullar da tatil olunca çift idman yapmaya başladık. Hazırlanmamız için çok daha fazla zamanımız oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Milli atlet, Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini, "Olimpiyatların ertelenmesi bizim için çok iyi oldu. Çünkü daha iyi hazırlık sürecimiz gerçekleşti." şeklinde değerlendirdi.



