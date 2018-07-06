Messi'nin kendini bulamadığını ispat eden 5 istatistiği!

Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan akıllarda yer eden 5 istatistiğini derledik.

Arjantin ile çıktığı dördüncü Dünya Kupası'nda da başarısız olan ve kupanın çok uzağında kalan Lionel Messi'nin akıllarda yer eden 5 istatistiğini derledik.

İşte Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan dikkat çeken 5 istatistiği

Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nı 1 gol ve 2 asistle noktaladı.

Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda ortalama 7.9 kilometre koştu. Sadece Nijerya maçında 8.5 km'ye çıktı.

Messi, 2018 Dünya Kupası'nda çoğunlukla saatte 7 kilometrenin altında hızla koştu. Bu da yürüyüş hızı demek. Turnuva boyunca koştuğu 31.618 metrenin yalnızca 8.134'ünde 7 km'nin üzerine çıktı. 4 maçta toplam 28 dripling yaptı.

Lionel Messi, ceza sahası içerisinde yalnızca 2 kez pas alabildi. Bunlardan biri İzlanda, diğeri Hırvatistan maçındaydı.

Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda toplam 18 şut attı. 11'i İzlanda maçındaydı. Hırvatistan'a 3-0 yenildikleri maçta 1 şut atabildi. 2-1 kazandıkları ve tek gol attığı Nijerya maçında 2 şut attı. Fransa maçında ise 3! Toplam 18 şuttan yalnızca 6'sı kaleyi buldu.

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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
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Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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