Messi'nin kendini bulamadığını ispat eden 5 istatistiği!

Arjantin ile çıktığı dördüncü Dünya Kupası'nda da başarısız olan ve kupanın çok uzağında kalan Lionel Messi'nin akıllarda yer eden 5 istatistiğini derledik.



İşte Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan dikkat çeken 5 istatistiği



❶ Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nı 1 gol ve 2 asistle noktaladı.



❷ Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda ortalama 7.9 kilometre koştu. Sadece Nijerya maçında 8.5 km'ye çıktı.



❸ Messi, 2018 Dünya Kupası'nda çoğunlukla saatte 7 kilometrenin altında hızla koştu. Bu da yürüyüş hızı demek. Turnuva boyunca koştuğu 31.618 metrenin yalnızca 8.134'ünde 7 km'nin üzerine çıktı. 4 maçta toplam 28 dripling yaptı.



❹ Lionel Messi, ceza sahası içerisinde yalnızca 2 kez pas alabildi. Bunlardan biri İzlanda, diğeri Hırvatistan maçındaydı.



❺ Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda toplam 18 şut attı. 11'i İzlanda maçındaydı. Hırvatistan'a 3-0 yenildikleri maçta 1 şut atabildi. 2-1 kazandıkları ve tek gol attığı Nijerya maçında 2 şut attı. Fransa maçında ise 3! Toplam 18 şuttan yalnızca 6'sı kaleyi buldu.



