Messi'nin kendini bulamadığını ispat eden 5 istatistiği!
Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan akıllarda yer eden 5 istatistiğini derledik.
Arjantin ile çıktığı dördüncü Dünya Kupası'nda da başarısız olan ve kupanın çok uzağında kalan Lionel Messi'nin akıllarda yer eden 5 istatistiğini derledik.
İşte Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan dikkat çeken 5 istatistiği
❶Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nı 1 gol ve 2 asistle noktaladı.
❷Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda ortalama 7.9 kilometre koştu. Sadece Nijerya maçında 8.5 km'ye çıktı.
❸Messi, 2018 Dünya Kupası'nda çoğunlukla saatte 7 kilometrenin altında hızla koştu. Bu da yürüyüş hızı demek. Turnuva boyunca koştuğu 31.618 metrenin yalnızca 8.134'ünde 7 km'nin üzerine çıktı. 4 maçta toplam 28 dripling yaptı.
❹Lionel Messi, ceza sahası içerisinde yalnızca 2 kez pas alabildi. Bunlardan biri İzlanda, diğeri Hırvatistan maçındaydı.
❺Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda toplam 18 şut attı. 11'i İzlanda maçındaydı. Hırvatistan'a 3-0 yenildikleri maçta 1 şut atabildi. 2-1 kazandıkları ve tek gol attığı Nijerya maçında 2 şut attı. Fransa maçında ise 3! Toplam 18 şuttan yalnızca 6'sı kaleyi buldu.
İşte Lionel Messi'nin 2018 Dünya Kupası'ndan dikkat çeken 5 istatistiği
❶Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nı 1 gol ve 2 asistle noktaladı.
❷Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda ortalama 7.9 kilometre koştu. Sadece Nijerya maçında 8.5 km'ye çıktı.
❸Messi, 2018 Dünya Kupası'nda çoğunlukla saatte 7 kilometrenin altında hızla koştu. Bu da yürüyüş hızı demek. Turnuva boyunca koştuğu 31.618 metrenin yalnızca 8.134'ünde 7 km'nin üzerine çıktı. 4 maçta toplam 28 dripling yaptı.
❹Lionel Messi, ceza sahası içerisinde yalnızca 2 kez pas alabildi. Bunlardan biri İzlanda, diğeri Hırvatistan maçındaydı.
❺Lionel Messi, 2018 Dünya Kupası'nda toplam 18 şut attı. 11'i İzlanda maçındaydı. Hırvatistan'a 3-0 yenildikleri maçta 1 şut atabildi. 2-1 kazandıkları ve tek gol attığı Nijerya maçında 2 şut attı. Fransa maçında ise 3! Toplam 18 şuttan yalnızca 6'sı kaleyi buldu.
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|3
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|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0