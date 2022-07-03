Messina: 'Obradovic tarihin en iyisi'

Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sırp başantrenör Dusan Ivkovic'in anısına Sırbistan'da düzenlenen kampta açıklamalarda bulundu.



Ivkovic hakkında konuşan Messina, "Dusan Ivkovic, bizim en efsanevi öğretmenlerimizden biriydi. Onun adına düzenlenen bir kampa konuşmacı olarak davet edilmek benim için büyük bir onur. Kariyerim boyunca ondan çok fazla şey öğrendim ve onun takımlarının gösterdiği disiplin seviyesinin bütün koçlara örnek olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



"OBRADOVIC EN İYİSİ"



Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in Partizan ile birlikte yeniden THY Euroleague'e dönmesi hakkında da konuşan Messina, "Zeljko Obradovic, tarihteki en büyük Avrupalı koç, bu tartışmaya açık bir konu değil. Onunla tekrar Euroleague'de rekabet edebilmek benim için büyük bir onur olacak. Bu yıl Belgrad'da maç kazanmak çok zor olacak." diyerek sözlerini noktaladı.





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