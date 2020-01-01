Messina: "NBA'de, EuroLeague'deki kadar canınızı sıkmazlar"

Eski San Antonio Spurs yardımcı antrenörü Ettore Messina, NBA ile EuroLeague arasındaki farklar hakkında konuştu.



Messina, 'BLOK po BLOK' podcast'inde konuk oldu ve iki ligdeki farklı baskı seviyesinden bahsetti:



"NBA'de, Avrupa'da olduğu kadar medyada ve sosyal medyada canınızı sıkmazlar, uzun lafın kısası bu. NBA'de aynı baskıya maruz kalmıyorlar. Agresiflik seviyesi uzaktan yakından aynı değil. Maçlara gittiklerinde daha mutlu bir ortam olmasının sebebi de bu."



Messina şu anda Olimpia Milano'nun başantrenörü ve aynı zamanda basketbol operasyonları başkanı görevini de yapıyor.



