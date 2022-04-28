Messina: 'Anadolu Efes, güzel bir galibiyet aldı'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 75-70 mağlup olarak Final Four şansını kaybeden AX Armani Exchange Milan'da Ettore Messine maç sonu konuştu.



Deneyimli antrenör, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Koç Ergin Ataman ve oyuncuları güzel bir galibiyet aldılar. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Eksik oyunculara rağmen güzel bir maç çıkardık. Güzel bir EuroLeague sezonu geçirdik. Gelecek sezon tekrar Final Four için savaşacağız." dedi.









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