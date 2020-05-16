Messi'den Lautaro için Luis Suarez benzetmesi

Lionel Messi, bir süredir Barcelona ile adı anılan vatandaşı Lautaro Martinez ile ilgili açıklamada bulundu.Messi açıklamasında Lautaro Martinez'in komple bir golcü haline geldiğini ve Luis Suarez ile benzer özellikler taşıdığını düşündüğünü söyledi. Messi Lautaro Martinez ile ilgili sözlerinde şu ifadeleri kullandı:"Doğrusunu söylemem gerekirse onunla transfer görüşmesi yapıldı mı bilmiyorum. Daha önce de söylemiştim Lautaro etkileyici bir forvet. Bir çok önemli özelliği var ve çok çalışarak bu seviyeye geldi. Topu nasıl saklayacağını, nasıl adam geçeceğini çok iyi biliyor.""Luis Suarez ile çok benzer özellikleri var. İkisinin de benzer bitirici vuruşları var. Lautaro bunu bize gösterdi. Komple bir golcü haline geldi."