Messias'ın yeni takımı Genoa

Milan, Junior Messias'ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. İtalyan ekibi ayrıca, Messias'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messias'ın yeni takımı Genoa
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11 Ağustos 2023 22:19
Milan forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Junior Messias'ın yeni takımı açıklandı.

Milan, Brezilyalı oyuncunun 2024'te bitecek sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. İtalyan ekibi ayrıca, 32 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma maddesiyle birlikte Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

MILAN PERFORMANSI

Milan forması altında 68 maçta sahaya çıkan Messias, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

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