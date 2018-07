"Messi yanıma geldi ve sordu: Barcelona'ya gelecek misin?"

Mezardaydım

"MESSI YANIMA GELDİ VE SORDU, GELECEK MİSİN"

"KİMSE BARCELONA'NIN BENİMLE İLGİLENECEĞİNİ DÜŞÜNEMEZDİ"

"BARCELONA'YA TRANSFERİME ŞAŞIRIYORSANIZ, HİÇBİR ŞEY BİLMİYORSUNUZ!"

"MAYMUN SESİ ÇIKARIP, ÜSTÜME BOZUK PARA ATARLARDI"

"ARTIK BU KADAR! FUTBOL OYNAMAYACAĞIM"

"DÖRDÜNCÜ LİGDEN İKİNCİ LİGE, ORADAN CORINTHIANS'A"

"INTER'DEN TEKLİF GELDİ! PARMAĞIMI YUKARIYA DOĞRU KALDIRDIM"

"BİZ YAĞMURUN ALTINDA OYNAYAN ÇOCUKLARIZ! YENİ BİR YER BULURUZ"

"MEZARDAYDIM! ÖLMÜŞTÜM! BEKLEMİYORDUM"

"TITE NASIL ÇAĞIRIR! O ÇİN'DE OYNUYOR"

"MUCİZEVİ OLAN TEK ŞEY ÇOCUKLARIMIN 'BABA' DEMESİ"

Brezilya Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Paulinho, kendi futbolculuk öyküsünü kaleme aldı."Geçen sene haziran ayında Avustralya'da Arjantin'e karşı hazırlık maçı oynuyorduk. Maçta kritik bir noktadan frikik kazandık. Frikiği kullanmak için topun başında duran üç adamdan biri bendim ama ben bu duran topu kullanmayacaktım sadece savunmayı şaşırtmak için ordaydım. Tam orada topun başında beklerken Messi yanıma geldi ve bana, "Barcelona'ya gelecek misin?" diye sordu.Bunu dedi ve gitti, hiçbir açıklama ya da başka bir söz yoktu. Bunu neden dediğini düşünmem için zamanım bile yoktu. Sadece, "Beni takımda istiyorsanız gelirim" dedim.Ben normalde futbol maçlarını çok konsantre bir şekilde oynayan bir oyuncuyum ve dikkatim çok zor dağılır. Fakat, Messi bana o sözleri söyledikten sonra, kafam dağıldı. Willian frikiği kullanırken tek düşünebildiğim şey, "Ciddi mi? Bunu neden söyledi? Neler oluyor?""O sıralarda Çin Süper Ligi'nden Guangzhou Evergrande'de oynuyordum, kimse Barcelona'nın benimle ilgileneceğini düşünemezdi. Messi'nin dikkatimi dağıtmak için dalga geçtiğini düşündüm ama bu bir hazırlık maçıydı. Böyle bir şey yapmasının anlamı yoktu.Maçtan sonra güvenlik görevlisine formamı verdim ve bunu Messi'ye götürmesin söyledim. Formamı vermeye giden güvenlik görevlisi, Arjantin soyunma odasından elinde Messi'nin formasıyla geri geldi ve formayı bana verdi. Bu noktada Barcelona'nın benimle gerçekten ilgilendiğini düşündüm.Ancak, Avustralya'daki maçlarımızı oynadıktan sonra Çin'e döndüm ve transfer hakkında hiçbir şey duymadım. Tam bir ay geçti ve olanları unuttum. Sonra temmuz ayında Barcelona'nın beni istediğine dair transfer dedikoduları duymaya başladım.Hemen menajerimi aradım ve ona, "Çok aklım karıştı, böyle bir şey var mı? Barcelona beni gerçekten istiyor mu?" dedim. O da bana, "Şu an durumlar biraz karışık. Belki istiyor, belki de istemiyor." cevabını verdi. Sonra da Neymar'a mesaj attım, "Bu gerçek mi? Böyle bir şey hakkında bilgin var mı? Gerçekten çıldıracağım." Ancak o dönem Neymar da kendi transferiyle ilgileniyordu. Bu nedenle çok bir şey bilmiyordu.""Ağustos ayında transfer döneminin kapanmasına az kalmıştı ve ben artık böyle bir transferin gerçekleşmeyeceğinden emindim. Çin'de o hafta sonu oynayacağım lig maçı için hazırlıklara başlamıştım bile. Brezilya'dan arkadaşlarım da bizim apartmanımızda kalıyordu. Bir anda menajerim beni aradı, "Sözleşme hazır, Barcelona'ya gelip imzaları atman lazım" dedi. Ona, "Ciddi misin? Sana inanmıyorum, Barcelona mı? Bana şaka mı yapıyorsun!" dedim. O da bana, "Hayır, bu gerçek. Yarın buraya gelip imza atman lazım" yanıtını verdi.Saat sabah 4'tü. Ona Brezilya'dan misafirlerim olduğunu, saatin çok geç olduğunu ve şu anda gelemeyeceğimi söyledim. O da bana, "Bu Barcelona, bulabildiğin ilk uçağa atla gel, arkadaşlarını da yanında getir." cevabını verdi Hemen eşyalarımı toparlayıp havalimanına gittim. Havalimanı yolunda giderken hala olanlara inanamıyordum. Eğer Guangzhou'dan Barcelona'ya transferime şaşırıyorsanız, bu demek oluyor ki benim hayat hikayemi bilmiyorsunuz. Bu hikayemin 10. bölümüydü.Benim tüm hikayem çok daha inanılmaz.""Ben 19 yaşında futbolu tamamen bıraktım. 1 ay boyunca depresyondaydım ve evimden çıkmadım. Bu 2008 yılının yazıydı. Messi o dönemde sayısız kupa kazanıyordu, bense koltuğumda oturup gelecekte ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Daha yeni profesyonel futbol oynadığım Litvanya ve Polonya'dan, evim olan Sao Paulo'ya geri dönmüştüm. Bu ülkelerde oynadığım dönem, benim için çok travmatikti.İlk Litvanya'ya gittiğimde, her şey çok güzeldi. Vilnius diye eski, orta çağdan kalma bir kasabanın takımında oynuyordum. Brezilya'dan çok farklıydı. Yerel dili konuşamıyordum ama çok sakin bir yerdi. Bir gün Brezilyalı takım arkadaşımla sokakta yürüyordum ve bir grup agresif adam üzerimize yürümeye başladıBu beni hala çok rahatsız eden bir anım olmuştur. Bu adamlar yanımıza gelip bize laf attılar ve maymun taklidi yaptılar. Ben de çok sinirlenmiştim ve üzülmüştüm kötü hiçbir şey yapmıyorduk sadece fırına yürüyorduk. Hayatımda ilk defa böyle bir ırkçılığa maruz kalmıştım ve maalesef bu olay tek bir sefer gerçekleşmedi. Sokakta insanlar yürürken bize omuz atıp provoke etmeye çalışır, isimler takarlardı. Maçlarda rakip takımın taraftarları maymun sesleri çıkarıp bize bozuk para atarlardı. Kendimi gerçekten çok kötü hissederdim.""Burası bizim ülkemiz değildi. Bu sebeple olanları kabul edip, hayatımıza devam etmemiz gerekiyordu ama kimse bu tür davranışları hak etmiyordu. Burada geçen 1 sezonumun ardından, Polonya'da bir takıma geçtim ama burada da kötü tecrübeler geçirdim. Çok yalnızdım o sıralarda. 17 yaşında aileme daha iyi bir hayat sunabilmek için yurt dışına çıktım, ama iki yıl sonra Brezilya'ya geri döndüğümde futboldan soğumuştum. Aileme, eski eşime ve menajerime, "Artık bu kadar, bir daha futbol oynamayacağım" dedim."Eski karım da bana, "Futbolu mu bırakacaksın ama sen başka bir şey yapmayı bilmiyorsun. Ampul bile değiştiremezsin." cevabını verdi. Ben de yanıt olarak, "Öğrenirim, çok zor değildir zaten" dedim. O da bana ailemin benim için yaptıkları ve fedakarlıkları hatırlatarak, onlara ayıp edeceğimi söyledi.""O haklıydı, benim 5 yaşından beri yaptığım tek şey Zona Norte sokaklarında futbol topuyla dolaşmaktı ve bana hayatımın her döneminde ailem destek çıkmıştı. Çocukken futbol oynamayı o kadar severdim ki futbol düşünmekten akşamları uyuyamazdım. Duvara bakıp ayağımda top sürdüğümü hayal ederdim.Avrupa'daki kötü tecrübelerimden sonra futbol aşkımı kaybetmiştim ama ailemin hatırına bir sezon daha oynamaya karar vermiştim. Brezilya dördüncü liginde kariyerime baştan başlamıştım. Çok kaliteli bir lig değildi. Her maça 8 saat otobüs yolculuğuyla giderdik ve maçlarda hava genelde 40 derece olurdu. O dönemde çok zorlanıyordum. Futbolu bırakıp, inşaatta çalışmayı falan düşünüyordum.Yavaş yavaş her gün oynayarak ve her gün antrenman yaparak, dördüncü ligden ikinci lige, sonra da birinci ligde Corinthians'ta oynamaya başladım.""Orada hayatımı değiştiren bir adamla tanıştım, o benim ikinci babam, Profesör Tite'ydi. Tite hakkında konuşunca çok duygusallaşırım, çünkü onunla futboldan da öte bir bağımız var. O hep gözlerimim içine bakardı ve her baktığında nasıl hissettiğimi hiç konuşmam gerek kalmadan anlardı.2011 yılında Corinthians ile muhteşem bir sezon geçiriyorduk. Campeonata Brasileiro'yu kazanmıştık ve takımımızdan birçok oyuncuya transfer teklifleri yağıyordu. Bana da Inter'den teklif gelmişti. Fakat, bu teklif çok enteresan bir şekilde yapılmıştı. Menajerim beni arayıp Inter'in 15 dakika içerisinde cevap beklediğini söylemişti. Antrenmanımdan önceydi. Bu sebeple hemen Tite'nin ofisine gidip olanları anlattım. Ona, "Emin değilim, dünyanın en büyük kulüplerin biri" dedim.Tite da bana dönüp dedi ki, "Bak! Bu kararı senin vermen lazım. Elbette senin kalmanı istiyorum ama bu senin hayatın. Soyunma odasına git ve iyice düşün. Sonra kararını verince sahaya çık. Eğer kalacaksan bana baş parmağını yukarıya kaldırıp işaret yap. Eğer, gidiyorsan da baş parmağını aşağıya doğru indir. Ben de bu şekilde öğrenmiş olurum" cevabını verdi.Antrenman sahasına çıktım ve Tite bana bakıyordu, biraz yürüdüm ve sırf daha dramatik olsun diye birkaç saniye bekledikten sonra baş parmağımı yukarıya doğru kaldırıp, kalacağımı işaret ettim. Onun bu kararımdan duyduğu mutluluğu yüzünden net bir şekilde okuyabiliyordum.Tite ile Corinthians'ta 4 sene çalıştım. Hem iş hem hayat olarak altın bir dönem olarak değerlendirdim bu zamanı. Sonra Tottenham ile Premier Lig'de oynamaya başladığımda, çok zor bir ikinci sezon geçirdim. Herkes benim becerilerimi sorgulamaya başlamıştı ama bana hala güvenen tek bir kişi vardı, o da Tite'ydi.""Tottenham'da oynadığım dönem hakkında konuşmam gerekirse, kulüpteki insanlar ve yöneticiler hakkında olumsuz hiçbir şey söyleyemem ama benim için kötü geçen bir dönemdi. Bazı günler apartmanımdan çıkmak istemiyordum, çünkü maçlarda süre almamak beni çok depresif bir moda sokmuştu. Bir futbolcu için maçlarda süre almamak, balık olup su içinde olmamaya benzer. Çok kötü hissediyordum kendimi. Teknik direktör Pochettino ile iyi anlaşıyordum ama nedense beni oynatmıyordu. Ben de kulüp yönetimine gidip, eğer benim için bu kulübün ödediği paraya benzer bir para ödeyen kulüp varsa, oraya göndermelerini söyledim. Kulüp bu konuda çok profesyoneldi.Yazın Tottenham'a Guangzhou Evergrande'den teklif geldi. Ben de hemen kabul ettim. Bütün arkadaşlarım, bana yanlış bir seçim yaptığımı söyledi. Hepsi Çin'de ne var, oraya niye gidiyorsun şeklinde şeyler söylüyordu.Dani Alves'in bana kötü bir dönem geçirdiğim sırada söylediği söz aklıma geldi. Dani bana, "Biz yağmurun altında oynayan çocuklarız, eğer işler kötü giderse, ne olacak? Bu dünyanın sonu değil. Gidip oynayacak yeni bir yer buluruz." demişti. Bu sözü hayatım boyunca benimsemişimdir.""Bütün hayatım boyunca, dünyanın her tarafında futbol oynadım ve bunun bana öğrettiği şey önemli olanın yaptığın işi sevmek olduğudur. Akşam uyurken yarın sabah uyanıp yapacağın iş için heyecanlı olman gerekir.Oynayabileceğiniz en iyi futbolu ancak bu şartlar arasında oynayabilirsiniz. Eğer dünyanın en iyi liginde oynuyorsanız ama mutlu değilseniz, bunun ne anlamı var. İnsanlar Çin'e gittiğimde kariyerimin bittiğini söyledi. Fakat, ben otobüs ile Brezilya dördüncü ligi maçlarına çıkarken kimse beni bilmiyordu. Mezardaydım. Dünya için ben ölmüştüm!Çin'de Felipe Scolari'nin takımında oynayacaktım. Bunun için heyecanlıydım. Tabi o sıralarda ne Dünya Kupası'nda oynamayı ne de Barcelona'da oynamayı düşünmüyordum. Benim tek hedefim her gün futbol oynamaktı.Tite, 2016'da Brezilya'nın yeni teknik direktörü olarak görevlendirildiğinde onun için çok mutluydum. O, bu pozisyonu hak ediyordu. Corinthians'ta oynarken, ona, "Profesörüm, bana hep hak eden oyunculardan bahsediyorsunuz. Bence sizde bir gün milli takımı yönetmeyi hak ediyorsunuz." demiştim. Doğruyu söylemek gerekirse yine de beni milli takıma seçmesini beklemiyordum.""Sonra bir gün oğlu Matheus'u, beni izlemesi için Çin'e yolladı. Çünkü, kulübüm çok başarılıydı, birçok kupa kazanıyordu ve bence beni merak etmişti. Karıma maç öncesinde Matheus'un maça zamanında gelebilmesi için elinden geleni yapmasını söyledim çünkü şehirde inanılmaz bir trafik oluyor. Fakat, o gün taksi bulamadılar ve maça küçük motorlu bir araç olan tuk-tuk'la gelmek zorunda kaldılar. Çok çılgıncaydı. O gün maçta çok özel bir performans sergilemedim, her zaman oynadığım gibi oynadım. Beni zaten biliyorlar.O maçtan sonra hiçbir beklentim yoktu ama birkaç hafta sonra Dünya Kupası eleme maçları için beni milli takıma çağırdılar. Bu ülkede olay olmuştu. İnsanlar, "Tite nasıl Paulinho'yu kadroya çağırır? O Çin'de oynuyor" diyordu.Tite, dünyaya hala yaşadığımı kanıtlamam için bana gereken şansı verdi. Eleme maçlarında birçok kez kalitemi kanıtladığımı düşünüyorum. Futbolda her şey saniyeden kısa bir vakitte gelişir. Ben çok teknik bir oyuncu değilim ama zamanlama konusunda başarılı bir oyuncuyum. Oyunda bir şey olunca düşünmeden hareket etmen ve olacakları hissetmen gerekir.""Tite'nin her antrenmanda yaptığı bir espri vardır. Brezilya'nın Neymar, Coutinho, Jesus, Marcelo gibi bütün yıldız hücum oyuncularına dönüp, "Hücumda her zaman hazır olmanız lazım. Seken topları Paulinho'nun alacağını bilsek bile." derdi. Topun sihirli bir şekilde benim ayağımı takip ettiğini söylerdi.2018 Dünya Kupası kadrosuna alındığımda, bu sadece benim için mutluluk değildi, aynı zamanda bütün ailem için sevinçti.Herkes benim Çin'den Barcelona'ya transfer olmamı mucize olarak değerlendiriyor ve bunu çok büyük bir başarı olarak görüyor. Ancak, bu sadece futbol. İkizlerim için karım hamileyken, az kalsın çocuklarım gelişmemiş ciğerlerle doğacaklardı. Fakat, karım inanılmaz bir kararlılık ve irade ile doğumu 3 hafta uzattı. Böylelikle çocuklarım anne karnında yeterince gelişebildi ve sağlıklı şekilde doğdu. Bence esas mucize bunun gibi olaylarda. Çin'den Barcelon'ya transfer olmak etkileyici bir başarı ama mucize değil. Sadece futbol, ölüm kalım meselesi değil.Hayatım hakkında mucizevi olan tek şey, her gün futbol oynadıktan sonra eve gelince maçın sonucu ne olursa olsun, çocuklarımın yanıma gelip bana "BABA" demesidir."