Messi ve Suarez yeniden buluşuyor!

Inter Miami, Luis Suarez ile anlaşma sağladı. MLS ekibinin Suarez ile anlaşmasını resmiyete dökmesi durumunda Lionel Messi ve Suarez yeniden bir araya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Messi ve Suarez yeniden buluşuyor!
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22 Aralık 2023 13:17
MLS ekiplerinden Inter Miami, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter Miami'nin Luis Suarez ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Suarez'in, MLS ekibine 1 yıllık imza atacağı ve sözleşmede 1 yıllık da opsiyon olacağı ifade edildi.

Inter Miami'nin, Suarez transferini resmiyete dökmesi durumunda Uruguaylı golcü ve Lionel Messi yeniden bir araya gelecek.

Yakın arkadaş olan Lionel Messi ve Luis Suarez daha önce uzun yıllar birlikte Barcelona'nın başarısı için ter dökmüştü.

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