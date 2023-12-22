Messi ve Suarez yeniden buluştu!

MLS ekiplerinden Inter Miami, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yıldız golcü Suarez, MLS ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
YENİDEN BİR ARADALAR
Böylece Barcelona'da uzun yıllar birlikte forma giyen Uruguaylı golcü Suarez ve Lionel Messi yeniden bir araya gelecek.
Inter Miami'de ayrıca Barcelonalı eski futbolcular Sergio Busquets ve Jordi Alba'da bulunuyor.
Yıldız golcü Suarez, MLS ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
YENİDEN BİR ARADALAR
Böylece Barcelona'da uzun yıllar birlikte forma giyen Uruguaylı golcü Suarez ve Lionel Messi yeniden bir araya gelecek.
Inter Miami'de ayrıca Barcelonalı eski futbolcular Sergio Busquets ve Jordi Alba'da bulunuyor.
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