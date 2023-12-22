Messi ve Suarez yeniden buluştu!

MLS ekibi Inter Miami, Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Lionel Messi ve Luis Suarez Barcelona döneminden sonra yeniden bir arada forma giyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Messi ve Suarez yeniden buluştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 19:17
Son güncelleme 22 Aralık 2023 19:18
MLS ekiplerinden Inter Miami, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yıldız golcü Suarez, MLS ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

YENİDEN BİR ARADALAR

Böylece Barcelona'da uzun yıllar birlikte forma giyen Uruguaylı golcü Suarez ve Lionel Messi yeniden bir araya gelecek.

Inter Miami'de ayrıca Barcelonalı eski futbolcular Sergio Busquets ve Jordi Alba'da bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery