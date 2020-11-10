Messi ve Ronaldo'yu sollayan at: Galileo

1998 doğumlu safkan yarış atı Galileo, yarışlardaki başarısının yanında fiyatı ile de gündem oluyor.



Yarış kariyeri boyunca 89 kez zafer kazanan Galileo'nun başarıları arasında Epsom Derbisi, İrlanda Derbisi ve King George Ascot yer alıyor.



RONALDO VE MESSI'DEN PAHALI



Arjantinli futbolcu Lionel Messi 100 milyon, Portekizli Cristiano Ronaldo ise 60 milyon avro değere sahip durumdalar.



At yarışı dünyasının gözdesi Galileo ise 200 milyon avroluk değeri ile dudak uçuklatıyor.



