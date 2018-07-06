Messi ve Ronaldo'suz Dünya Kupası Neymar'a kaldı! İşte tarih ve saatler!

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Son 16 turunun üçüncü gününde Pazartesi günü Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya maçları yapılacak.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek.

Günün ilk maçı Samara Arena'da oynanacak. Brezilya ile Meksika'yı karşı karşıya getirecek mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma ile iki takım Samara şehrindeki ilk maçlarını oynayacak.

Şampiyonada günün ikinci mücadelesi ise Belçika ile Japonya arasında saat 21.00'de oynanacak.

Karşılaşmaya Rostov Arena ev sahipliği yapacak.

Bu karşılaşma aynı zamanda Rostov şehrinde şampiyonadaki son mücadele de olacak. Rostov'da bu mücadeleden önce 4 grup karşılaşması oynanmıştı.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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