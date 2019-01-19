Messi ve Ronaldo'nun 10 yıllık değişimi

Son 10 yılda futbola damga vuran iki isim Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu trend akım #10yearchallenge açısından değerlendirdik.

Kariyerinde kulüp takımı olarak sadece Barcelona forması giyen Messi, 2009 yılında maç başına 0.5 golle 107 gol atarken 57 asist yapıp, 1 Ballon d'Or ve 1 Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

O zamanlar Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo ise maç başına 0.4 gol ortalaması ile 156 gol atmıştı, bunun yanında da 80 asisti vardı. O da Messi gibi 1 Ballon d'Or ve 1 Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. 10 yıl önceye baktığımızda Ronaldo'nun gol ve asist sayılarının Messi'yi geride bıraktığını görüyoruz.



TAKVİMLER 2019'U GÖSTERDİĞİNDE...

Peki 10 yıl sonra ne oldu? 2019'a geldiğimizde Lionel Messi'nin maç başı 0.8 ortalama ile 640 golü bulunuyor. Bununla birlikte 271 asist yapan Arjantinli, 5 Ballon d'Or ve 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

10 yıl içinde önce Real Madrid'e sonra Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ise maç başı 0.7 ortalama ile 671 gol attı, 245 asist yaptı. Messi gibi 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Portekizli, Messi'den bir fazla (5) Şampiyonlar Ligi'ni aldı.



GOLDE RONALDO, ASİSTTE MESSI

İki efsanenin 10 yıl içindeki değişimine baktığımızda Ronaldo'nun gol sayısı Messi'ye göre daha fazla ancak Messi, asist sayılarınnda Ronaldo'yu geride bıraktı. Maç başı gol ortalamasında Messi önde olsa da Ronaldo, buna kupalarıyla cevap veriyor. Şampiyonlar Ligi'ni Messi'den bir fazla daha kazanan Cristiano, ayrıca ülkesi Portekiz ile de Avrupa Şampiyonu olma başarısı göstermişti.

Goller, asistler, kupalar birbirine çok benziyor. Sadece ufak detaylarla birisi diğerinin önünde yer alıyor. Bu iki yıldızı izlemek ise son 10 yılın en güzel şeylerinden birisiydi...



