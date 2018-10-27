'Messi ve Ronaldo'dan önce de El Clasico vardı'

"YARALI REAL MADRID, DAHA TEHLİKELİ"

Teknik Direktörüile oynayacakları dev El Clasico karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.2009'dan sonra Messi ve Ronaldo'nun olmadığı ilk derbiye çıkacakları hatırlatılan Valverde, "El Clasico Messi ve Ronaldo'dan önce de vardı. Gerilim de vardı, domuz kafaları havada uçuşuyordu. Messi olmadan bir adım attı, şimdi Inter maçında yaptığımızın ötesinde bir adım daha atmalıyız. Onsuz El Clasico hazırlığına oyuncular alışık değil ancak herkes hazır durumda" ifadelerini kullandı.Real Madrid'in ofansif bir takım olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam, "Real Madrid pozisyonlar yaratan bir takım. Levante maçında tam 10 net pozisyonları vardı. Ne kadar ofansif bir takım olduklarını gösteriyor bu. El Clasico konusunda beni dikkatli olmaya iten de bu" dedi.Real Madrid'in içinde bulunduğu durumun onları daha da ateşleyeceğini söyleyen teknik adam, "Böyle maçlar birçok farlı şekilde oynanır, duygusal açıdan da bakmak lazım. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Madrid'in neler yapabileceğini biliyoruz ve Real Madrid ne kadar yaralıysa, o kadar tehlikeli oluyor. Umarım en iyi Real Madrid'i görürüz" diye konuştu.Barcelona ile Real Madrid, 28 Ekim TSİ 18:15'te karşı karşıya gelecek.