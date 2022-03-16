Messi ve Ronaldo olmadan 2. çeyrek final!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini bulurken futbolseverler üst üste 2. kez Messi ve Ronaldo'suz çeyrek final görmüş olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde son 15 yıla damga vuran ikiliden Lionel Messi PSG ile Real Madrid'e son 16'da elenerek hayal kırıklığı yaratırken Cristiano Ronaldo ise Atletico Madrid karşısında özellikle rövanşta gösterdiği tutuk futbolla beklentilerin bir hayli uzağında kaldı.



Devler Ligi kupasını 4 kez kazanan Lionel Messi son kez 2014-2015 sezonunda bu mutluluğu yaşarken 5 kupası bulunan Cristiano Ronaldo ise son Şampiyonlar Ligi zaferini 2017-2018 sezonunda görmüştü.





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