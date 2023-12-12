Messi ve Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geliyor!

Inter Miami, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan'da bir turnuvaya katılacağını ve Al Nassr'la karşı karşıya geleceğini açıkladı. Inter Miami - Al Nassr maçıyla birlikte Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Messi ve Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geliyor!
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12 Aralık 2023 21:24
Futbol dünyasının iki önemli ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Inter Miami, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan'da iki maç oynayacağını açıkladı.

MLS ekibinden yapılan açıklamada, 29 Ocak'ta Al Hilal ve 1 Şubat'ta Al Nassr ile maç yapılacağı belirtildi.

1 Şubat'taki maçla birlikte Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo bir kez karşı karşıya gelecek.

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