Messi ve Neymar ıslıklandı!

Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar tepkiye maruz kaldı.



PSG'nin taraftarları, top iki isme geldiğinde ıslıkla protestoda bulundu.



Fransız ekibinin seyircileri, maçtan önce de oyuncu anonsları sırasında herkesi ıslıklarken, sadece Mbappe'yi alkışladı.





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