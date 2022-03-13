Messi ve Neymar ıslıklandı!

PSG taraftarları, Bordeaux maçında Lionel Messi ve Neymar'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Messi ve Neymar ıslıklandı!
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13 Mart 2022 15:14
Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar tepkiye maruz kaldı.

PSG'nin taraftarları, top iki isme geldiğinde ıslıkla protestoda bulundu.

Fransız ekibinin seyircileri, maçtan önce de oyuncu anonsları sırasında herkesi ıslıklarken, sadece Mbappe'yi alkışladı.

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