"Messi ve Haaland Barça için imkansız değil"

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, Erling Haaland ve Lionel Messi transferlerinin imkansız olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Messi ve Haaland Barça için imkansız değil'
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22 Mart 2022 20:18
LaLiga devi Barcelona'da başkan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Enric Masip, yaptığı açıklamada, "Haaland'ın transferi zor ama imkansız değil." dedi.

İspanyol basınına göre Haaland transferinde beklemeye geçen Katalan kulübünün, mevcut şartlar oluştuğu taktirde girişimlere başlayacağı belirtildi. Daha önce bu konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Laporta, "Transfer yapmak istiyoruz ancak öncelikle bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyor" demişti.

"MESSI İÇİN GİRİŞİM YOK"

Lionel Messi'nin tekrardan Barcelona'ya döneceği söylentilerine de cevap veren Masip, "İmkansız diye bir şey yok ancak Barcelona, Messi için hiçbir somut adım atmadı." açıklamasını yaptı.

Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta, 23 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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