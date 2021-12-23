Messi transferi PSG'yi sosyal medyada uçurdu!

Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transferinden sonra kulübün sosyal medyadaki takipçi sayısı her ay 1 milyon artıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi transferi PSG'yi sosyal medyada uçurdu!
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23 Aralık 2021 17:25
Lionel Messi'nin Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olması kulübün sosyal ağlarının popülerliğini büyük ölçüde etkiledi.

Goal.com'a göre, Arjantinli oyuncunun transferinden sonraki ilk haftada 20 milyon kişinin Paris ekibinin sosyal medya hesaplarına abone olduğu ve her ay 1 milyon artış gösterdiği belirtildi.

PSG sponsorluk anlaşmaları direktörü Mark Armstrong yaptığı açıklamada, "Şimdi kendimiz için rekor bir rakama ulaştık. Tüm sosyal medya hesaplarında 150 milyon abonemiz var." ifadelerini kullandı.


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